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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 أعوام من التحدي.. حكاية حسين أول مدرب غوص من ذوي الإعاقة (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:19 م
حسين أول مدرب غوص
حسين أول مدرب غوص
هبه عويضه
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"الإرادة والإيمان".. هما كلمة السر في اجتياز جميع العقبات، فهم مفتاح لكل الأبواب المغلقة، وطاقة النور التي تخرج من بين الظلام، تنكشف بها الغيوم لتضيء شمس الأحلام المشرقة من جديد، وهو ما تجسد في قصة «حسين» الذي خلال دقائق قليلة فقد ساقيه، ومعها أحلام شاب في سن الـ 18عامًا، ليتحدى إعاقته بإرادته وإيمانه، ليضع صوب عينه حلمه الكبير بأن يكون أول مدرب غوص في مصر والوطن العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.

يقول حسين منصور، 25عامًا من الإسكندرية، إنه يهوى السباحة، وبدأ في دخول مجال الغوص، بعد أن التحق بالتعليم الفني قسم لحام، فكان يحلم أن يُكمل في مجال الغوص التجاري واللحام تحت الماء، مما دفعه للالتحاق بدورات تدريبية مكثفة، حتى أصبح مساعد مدرب غوص وهو في سن الـ 18 بسبب حبه لهذا المجال مما جعله يتقدم فيه.

وأضاف لـ« الدستور» أن الحادث الذي تعرض له، تجلت فيه حكمه الله سبحانه وتعالي، حيث أنه مسؤول موقع تنكات الغاز، في أحد أماكن التدريب بمنطقة بحري، طلب منه أن يتواجد مكانه لمدة بسيطة حتى يعود له ع الفور، مشيرًا إلى أنه بمجرد خروج مسؤول المكان وبعد دقائق انفجر تانك الغاز بصورة مفاجأة، والذي كان حادث شهير في تلك الفترة، تم نقله على أثره للمستشفى حيث كان يعاني من إصابات شديدة.

وتابع قائلًا: «أنا اتكتبلي عمر جديد»، لافتًا إلى أنه بسبب تضرر الساقين بصورة كبيرة الذي وصل التسمم إلى أجزاء كثيرة في الجسم، مما جعل الأطباء يقدمون على بتر الساقين، بجانب تعرضه لكسر في الجمجمة، والحوض والقفص الصدري، استغرق الشفاء م تلك الجروح وإلتئام العظام ما يقرب من 6 أشهر.

وأوضح أنه بعد 6 أشهر بدأ يتأمل الابتلاء الذي أصابه، ليكون بمثابة دافع لتحقيق حلم جديد، كانت الإعاقة هي سبب مولده، بأن يكون أول مدرب غوص من ذوى الإعاقة، في مصر والوطن العربي، لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما جعله يعود للتدريب مرة أخرى، بعد الإصابة ليحقق الحلم الذي أصبح هو هدفه في الحياة.

وواصل: «لما رجعت من الإصابة بالإعاقة عشان استكمل تدريب السباحة المدرب مكنش مصدق، واستغرقت 10 دقايق فقط في سباحة البسين بالكامل، وكان الجميع بيشجعني وهو ما دفعني للاستمرار»، متابعًا أنه تلقي دعم معنوي من أسرته وأصدقائه وزملائه كان له أثر كبير عليه وعلى تغير حالته النفسية للأفضل دائمًا.

وأشار حسين إلى أنه يعمل على تحقيق حلمه بالتدريب المتواصل، وهو حلم مشترك بينه وبين كل من تعرض لإعاقة أو إصابة، لافتًا إلى أن إرادة الله اختارت له هذا الطريق الذي يريد استكماله، ولكن ينقصه بعد الدعم من الجهات المسؤولة بالدولة، مناشدًا الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص، بدعمه لتحقيق هدفه لكي يكون مدرب معتمد عن طريق استخراج الأوراق الرسمية، حيث أنه بشهادة الكثير من المدربين على قدر من الكفاءة لذلك.

ووجه «حسين» رسالة إلى كل من تعرض لإصابة، أو إعاقة نتيجة حادث، أو وهبها له الله منذ الصغر، أن ذلك الابتلاء في باطنه الكثير من النعم، فلا تترك نفسك لليأس أو الإحباط، بل استغل تلك النعمة، وحدد هدف في الحياة والسعى إليه كي تصل إلى ما تتمناه بتوفيق الله ودعم محبينك.

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