«أبوالعينين»: موقع مصر يؤهلنا لبناء مراكز صيانة للطائرات العابرة

هنا محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، العاملين في قطاع الطيران بمناسبة العيد القومي للطيران المدني، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.وقال في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني: «علينا أن يكون لدينا فكر خارج الصندوق، والبحث من أجل تحقيق التنافسية العالمية واستغلال موقعنا الفريد، لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الطيران المدني».وأضاف «أبوالعينين»: «الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة وكذلك (الترانزيت) وهو الذي سيعوض الخسائر للشركات».وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن خسائر الطيران المدني على مستوى العالم 400 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.ولفت أبوالعينين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطيران الروسي، وهو ما يستببعه حركة أخرى، وعلينا معرفة مطالب الطيران الخارجي لإعادة تقييم المنظومة مرة أخرى.وطالب بضرورة أن يكون هناك حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في نقل البضائع من خلال النقل الجوي.وحذر محمد أبوالعينين من قيام بعض الدول لاستغلال الموقف الحالي لمصر وسرقة حقوقنا، قائلا: هناك من يسرق حقوقنا رغم أن موقعنا أفضل.