الحصرى يطالب وزير الطيران بتخفيض تكاليف الشحن الجوى للصادرات الزراعية

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير الطيران المدنى، بدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوى للصادرات الزراعية، فى ظل زيادة حجم تلك الصادرات فى الفترة الأخيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحضور وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة.وأضاف الحصرى، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم فى ظل دعم الرئيس السيسى لقطاع الزراعة، لاسيما فى المشروعات القومية الزراعية التى من المتوقع أن تؤدى لزيادة حجم الإنتاج والتصدير.وتابع رئيس لجنة الزراعة: "للأسف القطاع الزراعى يعانى مع شركة مصر للطيران، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير"، مشيرًا إلى أن ضرورة الدعم للقطاع حتى نتمكن من المنافسة مع الدول التى تنافسنا فى ذلك المجال.وأوضح أننا نحتاج دعمًا حقيقيًا، لا سيما أن كل الدول تدعم الصادارات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التى تساعد فى سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية.وطالب الحصرى، وزير الطيران، بأن يكون ذلك الملف على رأس أولويات الوزراة، مشيرًا إلى استعداد لجنة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة السياحة بالمجلس، لمناقشة الأمر ودعوة الوزير لعرض استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك الأزمة.