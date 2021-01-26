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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المستشارة مروة البيومي تمثل النيابة الإدارية أمام «التأديبية»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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حضرت، صباح اليوم، المستشارة مروة البيومي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.

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