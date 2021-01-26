استحداث فئة جديدة للأم المثالية لأول مرة: ما هى الشروط؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا العام سيشهد للمرة الأولى استحداث فئة الأم المثالية التي لديها أحد المشروعات الصغيرة؛ للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي.أكدت الوزارة أن هذا الشرط يقصد به الأم التي قامت بتربية أبنائها بجانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية التي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.ومن المعايير المرجحة للاختيار، تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبنائها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.بالنسبة للأم البديلة وهى الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بمنزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء في الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.