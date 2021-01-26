السيسي يبعث ببرقيتين تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا ورئيس الهند

بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال السير دافيد هيرلي الحاكم العام للكومنولث أستراليا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم أستراليا.كما بعث سيادته ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.