ميركل: سرعتنا في إنجاز المهام غير كافية

قيمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أداء حكومتها خلال عام أزمة جائحة كورونا على نحو لا يخلو من الانتقاد.وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد عبر الإنترنت بدلا من انعقاده التقليدي في دافوس هذا العام، إن نقاط الضعف والقوة في ألمانيا أصبحت واضحة الآن.وذكرت ميركل أنه يمكن البناء على الروح العامة والتزام المواطنين في ألمانيا، مضيفة أن الموارد المالية القوية شكلت أساسا جيدا في مواجهة الأزمة، موضحة أن الحكومة تمكنت عبر هذا الأساس من مساعدة الشركات والمواطنين.وفي المقابل، انتقدت ميركل سرعة الإنجاز في ألمانيا، وقالت: "سرعتنا في إنجاز المهام غير كافية"، مشيرة إلى أن سير العمليات كثيرا ما يتخذ مسارا بيروقراطيا للغاية ويستغرق وقتا طويلا، مشددة على ضرورة معالجة هذا القصور.وقالت: "الواضح في هذه الأيام أننا لسنا على مستوى جيد فيما يتعلق بالرقمنة في مجتمعنا"، ممثلة على ذلك بقصور في التشابك الرقمي بين الهيئات الصحية والأجهزة الإدارية والنظام التعليمي.