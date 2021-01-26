كورونا تزيد الطلب على أجهزة التنفس في ألمانيا

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في زيادة الطلب بشكل كبير في ألمانيا على الأجهزة الطبية وملحقاتها المتخصصة في العلاج التنفسي وإمدادات الأكسجين.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء أنه تم إنتاج وتداول المزيد من هذه الأجهزة بشكل ملحوظ في ألمانيا منذ بدء الجائحة.وبحسب البيانات، زادت قيمة إنتاج هذه الأجهزة وملحقاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 60%، لتصل إلى 900 مليون يورو.كما زاد الطلب بصورة ملحوظة في التجارة الخارجية، حيث ارتفعت قيمة واردات الأجهزة وملحقاتها المتخصصة في العلاج التنفسي وإمدادات الأكسجين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 بنسبة 46% إلى حوالي 9ر567 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وخلال نفس الفترة، زادت الصادرات بنسبة 88% لتصل إلى 7ر979 مليون يورو.