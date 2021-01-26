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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شروط اختيار الأم المثالية لعام 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:30 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة الأم المثالية، اعتبارًا من غد الأربعاء ٢٧ يناير الجاري وحتى الأحد ١٤ فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية. 

وأكدت الوزارة أنه تم وضع عدة شروط أساسية لاختيار الأم المثالية وهى:-
- ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا.
- الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل.
- ألا يزيد عدد الأبناء على 3، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان) بحد أقصى 5 أبناء.
- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم. 
- معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.
- إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ اأاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية. 

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات، والأم البديلة، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. 

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي أسهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. 

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية اأاسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة اأاب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة، مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي، مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

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