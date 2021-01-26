تونس وبريطانيا تبحثان توفير لقاح ضد فيروس كورونا

بحث وزير الصحة التونسي، الدكتور فوزي مهدي، مع سفير بريطانيا العظمى بتونس، إدوارد أوكدن، اليوم الثلاثاء، دعم التعاون والشراكة في المجال الصحي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وتطرق اللقاء إلى بحث السبل الكفيلة بتزويد تونس بلقاح "كورونا" في أقرب وقت، ودعم مساهمة بريطانيا في إنجاح تنفيذ خطة تونس للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.وأكد الجانبان أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال البحث الطبي، وتنسيق الجهود المشتركة لمجابهة جائحة كوفيد- 19.