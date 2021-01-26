كيف وصف أحمد زكي سعاد حسني بعد وفاتها؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني، حيث ولدت في 26 يناير من عام 1942، وتعد من بين أهم نجمات السينما في فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث قدمت ما يقرب من 91 عملا فنيا خلال مسيرتها، شاركت فيها مع كبار النجوم وحققت أفلامها إيرادات ونجاحا جماهيريا كبيرا.وبالرغم من أن السندريلا وأحمد زكي لم يقدما معا أعمالا سينمائية كثيرة، إلا أنهما من أشهر ثنائيات السينما المصرية، حيث التقى الثنائي في 5 أعمال سينمائية هى "شفيقة ومتولي" و"موعد على العشاء" و"الدرجة الثالثة" و"الراعي والنساء" الذي يعد آخر أفلام سعاد حسني، كما اشترك الثنائي في بطولة مسلسل "هو وهي".وبعد رحيل سعاد حسني في 21 يونيو من عام 2001، نعى الفنان أحمد زكي سعاد حسني بكلمات مؤثرة حيث قال عنها: "يا أكثر الموهوبين إتقانا وأكثر العباقرة تواضعا وأكثر المتواضعين عبقرية بوجودك ملأت قلوب البشر بهجة وبغيابك ملأتها بالحزن استريحي الآن اهدئي يا من لم تعرفي الراحة من قبل".