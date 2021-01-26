رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة الماليزية تقاضي الحكومة بسبب تعليق عمل البرلمان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:28 م
أنور إبراهيم
أنور إبراهيم
وكالات
طباعة
أعلنت المعارضة في ماليزيا اليوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية بسبب تعليق الحكومة لعمل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

واتهم أنور إبراهيم، زعيم حزب العدالة الشعبية، الحكومة بـ"تجنب البرلمان" و"الاختباء وراء إعلان طوارئ غير ضروري"، الأمر الذي سيؤدي إلى "معاناة الشعب الماليزي لفترات طويلة".

وتم فرض حالة الطوارئ في 12 يناير، مع تعليق عمل البرلمان الماليزي حتى الأول من أغسطس.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين الإغلاق الثاني في المراكز الاقتصادية للبلاد.

وقال مهاتير محمد، سلف محيي الدين في منصب رئيس للوزراء، في وقت سابق، إن الإعلان يمثل "نوعًا من الديكتاتورية حيث لا يستطيع الناس الاحتجاج أو التشكيك".

ومن ناحيتها، قالت الحكومة إن قانون الطوارئ ضروري للحد من الارتفاع الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة إجمالي 700 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ونحو 190 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وتمثل حصيلة الإصابات ثلاثة أضعاف العدد قبل شهرين.

وأعلنت الوزارة عن أكثر من 3500 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة اليوم الثلاثاء.

ويعد متوسط الحالات في ماليزيا خلال 7 أيام لكل مليون شخص هو ثاني أعلى معدل في آسيا، وفقًا للإحصاءات الرسمية لبرنامج "عالمنا في بيانات" التابع لجامعة أكسفورد.

موضوعات متعلقة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

«سهرة حمراء ختمت بدم».. إحالة أمريكي شرع في قتل سودانيتين للجنايات

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري