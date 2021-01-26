مؤلف «النمر» يعلن بدء تصوير المسلسل للعرض في رمضان

أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن بدء تصوير مسلسل "النمر" والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل ضمن خريطة درامية ضخمة ومنافسة شرسة بين النجوم.وقال صلاح العزب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا قوة إلا بالله مسلسل النمر رمضان2021 تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل، إنتاج: سينرجي، بطولة النجوم: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، ونخبة كبيرة من النجوم".المسلسل اجتماعي يدور ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، ويرصد للعديد من النماذج الحياتية والإنسانية من واقع الحياة، ويجسد خلاله محمد عادل إمام كاركتير شخصية صعيدية يكشف من خلالها عن أسرار صناعة الذهب في الصاغة.