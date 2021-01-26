وزير الطيران: استمرار فحص المطارات للتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة

أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية، ما زالت تقوم بعملها، للتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة مخزنة بها، أو قابلة للاشتعال.وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته، أن اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الآن.وقال وزير الطيران المدني إن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية، لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.