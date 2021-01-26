برلماني: تدخلات البيت الأبيض في شئون مصر أمر مرفوض

أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، رفضه للتدخلات الأمريكية فى شئون مصر.وقال «نظير» في بيان له اليوم، إن أي تدخلات سواء من خلال البيت الأبيض أو الكونجرس الأمريكي، أو التعليق على أحكام القضاء، وما يتم سنه من قوانين أو لوائح واتفاقيات وقرارات من قبل مجلس النواب أمر مرفوض تماما.وشدد على دعمه الكامل للقيادة السياسية في سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مؤكدًا على احترام وتقدير الدول التي أعلنت من قبل رفضها التدخل في سياسة مصر الداخلية باعتبارها شأنا داخليا واحتراما لسيادة مصر.وأضاف: «المصريين وحدهم هُم الذين يستطيعون أن يُـقرّروا ما الذي يحدّد مستقبلهم، ومصر بعد 30 يونيو تتجه إلى البناء والاعتماد على شعبها، بالتعاون مع أشقائها من الدول».