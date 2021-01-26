صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6% هذا العام

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6 بالمئة هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تدني أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.تفيد تقديرات السعودية نفسها بأن الاقتصاد قد ينمو 3.2 بالمئة في العام الحالي بعد انكماشه 3.7 بالمئة في 2020.كان صندوق النقد توقع في أكتوبر نموا قدره 3.1 بالمئة في 2021 لاقتصاد المملكة، بعد انكماش نسبته 5.4 بالمئة العام الماضي. والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام، بعد انكماش 3.9 بالمئة العام الماضي، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي.ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة أربعة بالمئة في العام القادم.وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر يعززان الآمال بانتهاء الجائحة، لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" مازال الاقتصاد العالمي يواجهها.