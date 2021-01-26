وزير الطيران يؤكد أهمية وجود مصر في إفريقيا

أكد وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، أهمية التواجد المصري في إفريقيا، مشيرا إلى أن أول الملفات التي نظرها كانت جنوب السودان، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى والتوقيع على اتفاقية للتعاون بالأحرف الأولى، فضلا عن التعاون مع كثير من الدول الإفريقية ومنها زامبيا، لاسيما أن المجال بها واعد.وقال وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية- إن مطار القاهرة أصبح الأول إفريقيًا على مستوى الشحن الجوي.وفي السياق، قال «عنبة» إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وعلى اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: «محدش يقدر يتأخر على المواطنين في شكواهم».ونوه وزير الطيران إلى خفض أسعار تذاكر الطيران في ضوء مبادرة «شتي في مصر» لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.من جانبه، شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية التزام أعضاء المجلس المتواجدين داخل القاعة العامة بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها الكمامة، فضلا عن التباعد الاجتماعي، منوها بأن قصر مدة الكلمة يعزز الإجراءات الاحترازية.