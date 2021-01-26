نائبة محافظ أسوان تتفقد مشروع الإسكان المتميز (صور)

قامت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، بتفقد العمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى، يرافقها مجموعة من المهندسين المتخصصين للوقوف على الأعمال الجارية، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة لدفع العمل سواء بتكثيف العمالة والمعدات، بالإضافة إلى توفير مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإنهاء كل أعمال التشطيب.وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، على أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم توزيع المهندسين في مختلف التخصصات المعمارية للمتابعة الدقيقة لكل مكونات المشروع، مع وضع الحلول الفنية والهندسية اللازمة لأى معوقات تعرقل سير العمل، موضحةبأن الفترة القادمة ستشهد إجراءات حازمة مع أي قصور أو تأخير في التنفيذ، وفقًا للبرنامج والتوقيتات الزمنية المحددة في ظل الدعم اللا محدود من المحافظة والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق.وكشفت نائب المحافظ عن أنه سيتم إنشاء أكبر مجمع متكامل للمدارس بمشروع الإسكان المتميز على مساحة 12 ألفًا و700 م2، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للتعليم الأساسى (لمراحل رياض الأطفال والأبتدائى والإعدادى) بمساحة 6 آلاف م2 تضم 44 فصلًّا دراسيًا وقاعات للأنشطة ومعامل للتطوير التكنولوجى والحاسب الآلى والعلوم، علاوة على الملاعب للأنشطة الرياضية وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ20 مليون جنيه.