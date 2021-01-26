«جبالى» يطالب النواب بالالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المجلس

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي يشارك فيها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لعرض بيان وزارته.وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية مراعاة التباعد قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بارتداء الكمامات.