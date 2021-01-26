ترامب ينشئ مكتبًا رسميًا له فى فلوريدا

أفادت قناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنشأ مكتبًا رسميًا لما بعد الرئاسة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا للإشراف على شئونه.وأوضح بيان لمكتب ترامب أن مكتب الرئيس السابق سيكون مسئولًا عن مراسلاته وبياناته العامة وظهوره وأنشطته الرسمية.كما سيعمل المكتب على تعزيز مصالح الولايات المتحدة والاستمرار في جدول أعمال إدارة ترامب من خلال الدعوة والتنظيم والنشاط العام.يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع رفع الديمقراطيين دعوى العزل ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته التاريخية.ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في مجلس الشيوخ في 8 فبراير، وستختبر القضية المرفوعة ضد ترامب حزبًا سياسيًا لا يزال يفرز نفسه لفترة ما بعد ترامب.ويوازن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بين مطالب المانحين الأثرياء الذين يبتعدون عن ترامب والناخبين الذين يطالبون بالولاء له.