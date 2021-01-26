بايدن يتعهد باتخاذ إجراءات لتحقيق المساواة العرقية

أكد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل أبدًا للمساواة العرقية رغم سعيها المتواصل، مشددًا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات لتعزيز المساواة العرقية.وكتب بايدن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لم تفِ أمريكا أبدًا بوعدها الأساسي بالمساواة للجميع، لكننا لم نتوقف أبدًا عن المحاولة".وأضاف: "اليوم، سأتخذ إجراءات لتعزيز المساواة العرقية، ودفعنا أقرب إلى هذا الاتحاد الأكثر كمالًا الذي نسعى دائمًا لتحقيقه".