وزير الطيران يستعرض جهود تطوير المطارات في البرلمان

كشف محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدة مطارات على مستوى الجمهورية.وأشار، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه، لاستيعاب 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة.وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة، حيث إن مطار سفنكس يقع في منطقة استراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجهين البحري والقبلي.وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني أنه تم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: «يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود، خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ ساعة، وتم إنشاء جراج للسيارات وطريق لاستيعاب عدة طائرات».