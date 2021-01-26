الصحة تطلق غدًا 6 قوافل طبية بالمجان ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، 6 قوافل طبية غدا الأربعاء ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأكدت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ البصيلية الوسطى مركز ادفو غرب بمحافظة أسوان، والبلابيش بحرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أم الحويطات مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، الحبيلات الغربية مركز أبو تشت بمحافظة قنا، الشيخ مسعود مركز العدوة بمحافظة المنيا، القواسم مركز مطروح بمحافظة مطروح.