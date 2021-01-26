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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرميان» يستعرض الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات السعودي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:45 م
السعودية
السعودية
نيفين أشرف
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عقدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي باستضافة رئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ياسر الرميان، لاستعراض ركائز الإستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال الرميان، في كلمته اليوم، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أطلق أكثر من 30 شركة جديدة، مشيرًا إلى استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشروعات جديدة.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، لديه ست محافظ استثمارية وسيتم التركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، حيث تم تخصيص أربع محافظ للاستثمار المحلي، فيما تم تخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الرميان، أنه سيتم تطوير 8 ركائز أساسية لاستراتيجية الصندوق للسنوات ما بين 2021 وحتى 2025، لافتًا إلى أنه تم رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنه من بين أسرع الصناديق السيادية نموًا، كما ترتبط استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برؤية السعودية 2030.

ويأتي انعقاد المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي باستضافة رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بعد يومين من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

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