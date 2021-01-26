إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم ميكروباص أجرة وأخرى، مساء اليوم الثلاثاء، عند كوبري السلسلة بمنطقة فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقي اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص، بكوبري السلسلة بمنطقة فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، أسفر عن أصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.