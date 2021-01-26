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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مايا مرسي: إيمان الدولة بقضية المرأة دعم جهود النهوض بها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:46 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للتشاور حول "تطوير الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية"، والذى نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بمشاركة السيدة سوزان ميخائيل، المدير الإقليمي للمكتب، وممثلين عن المكتب الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ولفيف من السادة الوزراء والوزيرات والمعنيين بشئون المرأة في الدول العربية.

في بداية كلمتها هنأت رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل على توليها منصب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، متوجهة بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدعم الذي يقدمه للمجلس القومي للمرأة في مصر ودعوته للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لوضع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر قامت بجهود حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر والتي كان في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2017، مشيرة إلى أن إيمان الدولة بقضية المرأة عامل قوي وأساسي للنجاح في أجندة العمل المعنية بالنهوض بالمرأة.

وأوضحت أن مصر دولة محظوظة بوجود مقرات المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية، وهو بمثابه دعم نحصل عليه من المنطقة.

وقد اقترحت رئيسة المجلس القومي للمرأة بعض الموضوعات الهامة لتضمينها والتركيز عليها بالخطة، ومنها ضرورة التركيز على الأولويات الوطنية لكل دولة من الدول العربية، والمزيد من العمل على الخطط الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وإظهار النماذج الإيجابية والمثل العليا من خلال التشريعات والإجراءات الملموسة وما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخص تطوير الدراسات وتنفيذ المبادرات الطموحة بهدف إشراك الرجال والشباب داعية الى تنفيذ المزيد منها مما يدعم الجهود نحو تمكين المرأة، الى جانب دور الهيئة في تنفيذ الأفلام، واستخدام الفن في التوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لدى مكاتب هيئة الأمم المتحدة في الدول العربية استراتيجية قوية للتواصل والإعلام.

وأوضحت أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا، بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات"، وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

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