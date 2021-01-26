رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صورة نادرة لـ سعاد حسني ورسالة بخط يدها لأحد المعجبين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:21 م
سعاد حسني
سعاد حسني
أمير محمد خالد
طباعة
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني الـ78، حيث ولدت في 26 يناير 1942، وتوفت في 21 يونيو من عام 2001.

لقبت سعاد حسني بـ"السندريلا"، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، وشاركت عددا كبيرا من النجوم في أعمالهم.

ويستعرض "الدستور" في ذكري ميلادها صورة نادرة لها كتبت عليها رسالة وأرسلتها لأحد المعجبين بناءًا على طلبه.

الرسالة كانت في شهر يناير من عام 1980 وكتبت سعاد حسني عليها لـ فارس طعمة وهو المعجب الذي طلب منها الصورة "عزيزي فارس طعمة التميمي الحياة هي أهداف صغيرة ومنها يكون الهدف الكبير أرجو لك تحقيق كل أمانيك".

يشار إلى أن سعاد حسني قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 90 عملا فنيا متنوعا، وقدمت سعاد حسنى فى الستينيات ٥٦ فيلما، وفى السبعينيات ١٥ فيلما، وفى الثمانينيات ١٠ أفلام، وفى التسعينيات فيلما واحدا وكان آخر عمل فني قدمته الراعي والنساء عام 1991.
صورة نادرة لـ سعاد حسني ورسالة بخط يدها لأحد المعجبين
صورة نادرة لـ سعاد حسني ورسالة بخط يدها لأحد المعجبين

موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري