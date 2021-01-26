صورة نادرة لـ سعاد حسني ورسالة بخط يدها لأحد المعجبين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني الـ78، حيث ولدت في 26 يناير 1942، وتوفت في 21 يونيو من عام 2001.لقبت سعاد حسني بـ"السندريلا"، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، وشاركت عددا كبيرا من النجوم في أعمالهم.ويستعرض "الدستور" في ذكري ميلادها صورة نادرة لها كتبت عليها رسالة وأرسلتها لأحد المعجبين بناءًا على طلبه.الرسالة كانت في شهر يناير من عام 1980 وكتبت سعاد حسني عليها لـ فارس طعمة وهو المعجب الذي طلب منها الصورة "عزيزي فارس طعمة التميمي الحياة هي أهداف صغيرة ومنها يكون الهدف الكبير أرجو لك تحقيق كل أمانيك".يشار إلى أن سعاد حسني قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 90 عملا فنيا متنوعا، وقدمت سعاد حسنى فى الستينيات ٥٦ فيلما، وفى السبعينيات ١٥ فيلما، وفى الثمانينيات ١٠ أفلام، وفى التسعينيات فيلما واحدا وكان آخر عمل فني قدمته الراعي والنساء عام 1991.