804 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 615 ألفًا و380 إصابة.وأضافت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «نينا» اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1625 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 584 ألفًا و752 حالة وبنسبة 95%.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 13 ألفًا و10 وفيات.