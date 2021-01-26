رفع 40 طن مخلفات بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات بالتوازي مع حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات، وتمكنت من رفع 40 طن مخلفات وقمامة وأتربة، وصيانة وإصلاح 30 كشاف إنارة.و قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هناك تعليمات وتوجيهات لرؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة وتكثيف العمل ووالمرور الدوري علي صناديق القمامة وتفريغها اول باول حفاظا علي صحة المواطنين ومنعا لانتشار الامراض وحفاظا علي نظافة الشوارع باستمراروأوضح مصطفي الدبيكي، رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين، قيام الورديتين الصباحية والمسائية برفع 40 طن تقريبا من المخلفات والقمامة بنطاق قري (الوحدة وعرب الشيخ محمد والدوادية والطريق العام من نزلة حسين حتى قرية نزلة عبيد).و أضاف رئيس القرية، أن قسم الانارة قام بعمل خطة لمراجعة وصيانة اللوحات والخلايا الكهربائية وجميع الاعمدة بالطريق العام من قرية نزلة حسين حتي ميدان نفرتيتي لسلامة المواطنين ومنعا للحوادث.