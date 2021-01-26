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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدا.. جامعة طنطا تحتفل باليوم الوطني للبيئة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:39 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم الجامعة لاحتفالية بمناسبة ￼اليوم الوطنى للبيئة، غدًا الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أكد نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر.

أوضح ‏الدكتور محمد السيد، القائم بالأعمال كلية الزراعة بجامعة طنطا، أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة سوف تتضمن تنظيم معرضًا للنباتات أمام بوابة إدارة الجامعة من شارع الجيش في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وزراعة بعض الأشجار داخل مجمع الكليات بسبرباى بجوار كلية الآداب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأضاف الدكتور محمد السيد، أنه من المقرر تنظيم ندوة إرشادية (on line) حول الطاقة الشمسية وأهميتها فى الحفاظ على البيئة، وتجميل الأسطح والمبانى بالنباتات من الساعة الثانية عشرة حتي الواحدة ظهرًا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ كافة الفعاليات.

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