برتوكول تعاون بين جامعة مطروح والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتدريب الأئمة والواعظات.وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في مختلف المجالات، مضيفًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وأثره الفعال على المجتمع.وأشار رئيس الجامعة إلى أن مجالات التعاون المشترك تشمل تدريب الأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، ودورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورة في المهارات الإعلامية.وأضاف النجار أنه سيتم فتح باب التقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة مطروح للعام الجامعي 20212022، لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف.وقال الشيخ حسن عبد البصير إن البروتوكول يساهم في تفعيل الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، مشيدًا بدور جامعة مطروح التنويري والتثقيفي في خدمة المجتمع.