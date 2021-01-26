5 أماكن يمكنك من خلالها ممارسة رياضة التجديف

1- النادي المصري للتجديف

2- نادي اليخت بالجيزة

3- نادي المقاولون العرب

4- القاهرة للرياضة المائية

5- نادي جامعة القاهرة للتجديف

دخلت رياضة التجديف مصر حديثًا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بواسطة الجاليات الأوروبية، حيث انتشرت هذه الرياضة من خلال إقامة نوادي التجديف بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تم إنشاء النادي الملكي للتجديف عام 1935 ويعتبر أول نادي بمحافظتي القاهرة والجيزة.ونرصد خلال سطور أهم الأماكن التي من خلالها يتم الاستمتاع برياضة التجديف.يقع بمنطقة الدقي شارع النيل، ويعد من أهم الأماكن التى من خلالها يتم التوصية بممارسة رياضة التجديف من خلاله، ويتراوح سعر المرة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا حسب نوعية الاشتراك.يعتبر من النوادي التى تجعلك تستمتع برحلتك بالتجديف بمفردك لعدد من الساعات أو مع عائلتك فيمكن إذا كنت محترف أن تستمتع معهم ومن الممكن ايضًا إذا كنت غير محترف أن تستعين بالمدربين هناك.يعتبر من أعرق وأكبر أكاديمية للتجديف على مستوى الجمهورية، حيث يتم فيه تدريبات اللاعبين بالتجديف، ومن الجدير بالذكر أنه يتربع الفريق الخاص بالنادي على عرش اللعبة.أكاديمية تقع داخل نادي التجديف اليوناني، ويمكن الحجز من خلالها للتدريب أو الترفيه حيث أنها تقدم دورات تدريبية لكل المستويات.يستضيف النادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة كما يستضيف لاعبي رياضة التجديف من عمر 12 عامًا وحتى التخرج من الجامعة كما أن رسوم دخول النادي رمزية.