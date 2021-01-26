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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 أماكن يمكنك من خلالها ممارسة رياضة التجديف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:01 م
ممارسة رياضة التجديف
ممارسة رياضة التجديف
شيماء دهب
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دخلت رياضة التجديف مصر حديثًا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بواسطة الجاليات الأوروبية، حيث انتشرت هذه الرياضة من خلال إقامة نوادي التجديف بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تم إنشاء النادي الملكي للتجديف عام 1935 ويعتبر أول نادي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ونرصد خلال سطور أهم الأماكن التي من خلالها يتم الاستمتاع برياضة التجديف.

1- النادي المصري للتجديف
يقع بمنطقة الدقي شارع النيل، ويعد من أهم الأماكن التى من خلالها يتم التوصية بممارسة رياضة التجديف من خلاله، ويتراوح سعر المرة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا حسب نوعية الاشتراك.

2- نادي اليخت بالجيزة
يعتبر من النوادي التى تجعلك تستمتع برحلتك بالتجديف بمفردك لعدد من الساعات أو مع عائلتك فيمكن إذا كنت محترف أن تستمتع معهم ومن الممكن ايضًا إذا كنت غير محترف أن تستعين بالمدربين هناك.

3- نادي المقاولون العرب
يعتبر من أعرق وأكبر أكاديمية للتجديف على مستوى الجمهورية، حيث يتم فيه تدريبات اللاعبين بالتجديف، ومن الجدير بالذكر أنه يتربع الفريق الخاص بالنادي على عرش اللعبة.

4- القاهرة للرياضة المائية
أكاديمية تقع داخل نادي التجديف اليوناني، ويمكن الحجز من خلالها للتدريب أو الترفيه حيث أنها تقدم دورات تدريبية لكل المستويات.

5- نادي جامعة القاهرة للتجديف
يستضيف النادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة كما يستضيف لاعبي رياضة التجديف من عمر 12 عامًا وحتى التخرج من الجامعة كما أن رسوم دخول النادي رمزية.

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