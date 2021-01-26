مصرع شخص أسفل عجلات القطار بأسوان

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة النجع الجديد التابع لقرى أبو الريش بمدينة أسوان، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص يدعى "محمد. ج. ع"، يبلغ من العمر 52 عامًا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة النجع الجديد التابع لقرى أبو الريش بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، ورئيس الوحدة المحلية للقرية محمد ممدوح.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.