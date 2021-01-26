محافظ مطروح: تعقيم وتطهير الشوارع والمساجد وفتح منافذ لتوزيع الكمامات

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن عناصر المنطقة الغربية قامت بالتعاون مع مركز ومدينة مرسي مطروح وإدارة الازمات والمجالس بتكثيف أعمال رش وتعقيم سوق ليبيا ومسجد الرحمن الرحيم ومسجد التنعيم وموقف السوبر جيت ومبنى ديوان عام المحافظة.وأوضح أن ذلك فى إطار استمرار جهودها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والخطة الشاملة التى تنتهجها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وفق خطة تم وضعها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح.وأضاف أنه تم رش وتطهير مديرية التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخرى مؤكدا علي ان المنطقة الغربية قامت بفتح منافذ لتوزيع الكمامات على المواطنين بشارع اسكندرية وأمام إحدى المولات التجارية بكورنيش المحافظة.