الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو لأفغانستان لمواجهة كورونا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تقديم 35 مليون يورو إلى البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.وذكرت البعثة في بيان لها، أن الاتحاد الأوروبي دعم الرعاية الصحية في أفغانستان منذ عام 2001، وقدم 35 مليون يورو إضافية لمواجهة الجائحة في الوقت الراهن وتخفيف آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حشد الاتحاد 147 مليون يورو لتقديم الدعم الإنساني الفوري خلال الأزمات الصحية.وقال سفير الاتحاد الأوروبي أندرياس فون براندت، "لقد أدى الوباء إلى تفاقم الوضع الكئيب بالفعل في أفغانستان وخلق احتياجات أكبر في بلد اشتعلت به الحرب لعقود، وتهدف مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع شعب أفغانستان ودعم أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من هذه الأزمة".وتابع سفير الاتحاد الأوروبي:"سيساهم المبلغ الإضافي في تعزيز قدرة النظام الصحي وإجراء الاختبارات وعلاج المرضى وتحسين الوقاية من العدوى وزيادة الوعي وتقليل المخاطر الغذائية من خلال ثلاثة مشروعات تنفذها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والاتحاد بقيادة مؤسسة أغا خان".وقال ديفيد لاي،الموظف المسؤول في منظمة الصحة العالمية، "نظرًا لأن التحضير لنشر اللقاح يشير إلى أمل جديد في حرب أفغانستان ضد وباء كوفيد-19 فإن الاستثمار المستمر في الاختبار والمراقبة والرعاية السريرية وحماية العاملين في مجال الصحة والخدمات الصحية الأساسية يظل أمرا حيويا لاحتواء انتشار الفيروس بالإضافة إلى تقديم رعاية طبية عالية الجودة".وذكر الاتحاد الأوروبي أن قيود الاستيراد وانتشار البطالة قد أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ومن خلال دعم الاتحاد وشركائه، سيتلقى 300 ألف طفل وأمهاتهم أيضا خدمات التغذية.وقالت شيما سين جوبتا، مبعوثة اليونيسف في أفغانستان، "لقد فرضت جائحة فيروس كورونا ضغطا إضافيا على النظام الصحي الضعيف بالفعل، إلا أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيسمح لليونيسف بالاستجابة بسرعة لهذه التحديات التي تؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة الأطفال والنساء".