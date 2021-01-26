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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دور الأزياء تبدع في العروض الافتراضية خلال أسبوع الموضة الفرنسية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:15 م
الموضة الفرنسية
الموضة الفرنسية
مارسيل نظمي
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في ظل الإغلاق التام الذي فرضته جائحة كورونا حول العالم، استبدلت دور الأزياء عروضها الواقعية بتلك الافتراضية، وقدمت بيوت أزياء إبداعات فنية خلال أسبوع الموضة الفرنسية الراقية لمجموعة ربيع وصيف 2021.

وتألقت دار «ديور» في عرض ساحر، وهذا أبرز ما تم في اليوم الأول لعروض الموضة الباريسية.

دار سكياباريللي
استوحت دار سكياباريللي في عرضها الافتراضي جمالها من خطوط الجسم البشري بتفاصيله المذهلة، وجاءت الفساتين بلمسة المدير الإبداعي دانييل روزبيري التي قدمها مؤخرًا لكيم كردشيان وأطلت به عشية الميلاد.

ومزج المصمم قماش الكريب بطريقة توحي بتقطيعات المعدة البشرية. وهناك فستان آخر ميتاليكي مصمّم من 100 ألف حجر من كريستال شواروفسكي.

وقبل بداية العرض أطلت كيم كردشيان عبر موقع الدار الرسمي وتركت رسالة لدانييل مؤكدة حرصها على متابعة العرض من منزلها. وتتالت رسائل مؤيدة للدار من نجمات أمثال تريسي أليس روس وكايلي مينوج وغيرهن.

دار إيريس
قدمت دار إيريس فان هربين فساتين مصنوعة بتقنية اللايزر ومنفذة من قماش معاد التدوير وتداخل معه قليل من الكريب والحرير، وحاذ على إعجاب نقاد الموضة.

دار ديور
تألقت ديور في اليوم الأول حيث صممت المديرة الإبداعية مجموعة مستوحاة من المستقبل، وأتت الأزياء منسجمة مع زخرفات الورق الذي تستخدمه العرافات لقراءة الطالع.

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