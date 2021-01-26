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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

6 معلومات عن مبادرة «صنايعية مصر» للحفاظ على الحرف التراثية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:32 م
صنايعية مصر
صنايعية مصر
جمال عاشور
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تواصل قصور الثقافة، تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة شهور للحفاظ على الحرف التراثية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأقامت الهيئة المبادرة في محافظات عدة كان آخرها محافظة الإسماعيلية التي اختتمت فعالياتها أمس، وفي هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن المبادرة.

- تهدف المبادرة إلى تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل.
- تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز على الخشب، تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام والتى بدأت في 9 يناير 2021م.
- بدأ علام خلالها بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بينها وبين الأخشاب المستوردة.
- تم تنمية مهارات المتدربين والوصول بهم للمستوى جيد، وتكليف المتدربين لاختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى.
- ثم اختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع.
- الأدوات المستخدمة لإخراج الورشة هي ميني كرافت، صاروخ، دبابة منفرسير، أزميل حفر اويمة، فلانشة سنفرة، شاكوش، اويمة، قمطة، سنفرة، سلير، تنر، طقم فرش، مسطرة معدن، خشب شجر ألواح.

كما تم ختام ورشة الخرز تدريب الفنانة التشكيلية الدكتورة جيهان الملكي بـ6 أعمال فنية لتصميمات مستوحاه من القلادات من الفن الفرعوني المصري القديم، ثم تكبيرها وطباعتها باستخدام كربون القماش على الشاسيه، تلاها المرحلة التالية التطريز باستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة لتصبح تابلوهات قطيفة مطرزة بالخرز.

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