الجزائر تدعو لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة

أكد السفير سفيان ميموني، الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أن أي إصلاح للمنظمة الأممية لن يكتمل بدون زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي، مشددا على ضرورة تدارك الإجحاف التاريخي بحق القارة الإفريقية في مجلس الأمن.وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة له خلال الاجتماع الأول بشأن المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن "أي إصلاح لمنظمة الأمم المتحدة، لن يكون كاملا، إن لم يشمل زيادة في عضوية وتشكيلة مجلس الأمن، بشكل يعكس الواقع الجيوسياسي الحالي".وشدد "ميموني" على أن هذا الإصلاح لابد أن يجعل المجلس جهازا أكثر تمثيلا، وفعالية وشفافية ومصداقية وأن يعزز قدراته في المساهمة في استتباب السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن مطالب إفريقيا شرعية وأن الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي المشترك، من طرف عدد كبير من الدول الأعضاء، دليل قاطع على ضرورة تدارك الإجحاف التاريخي الذي يمس القارة الإفريقية في هذا المجال.وكان "ميموني" قد دعا خلال الاجتماع الأول حول المفاوضات ما بين الحكومات المتعلقة بمسألة التمثيل العادل على مستوى مجلس الأمن الذي عقد في شهر فبراير الماضي، إلى إصلاح الإجحاف الذي لا تزال تعاني منه إفريقيا، عن طريق منحها مقعدين دائمين في إطار إصلاح مجلس الأمن، مشددا على ضرورة أن يتمتع المقعدان الدائمان بجميع الامتيازات والحقوق ذات الصلة، خاصة حق "الفيتو"، كما طالب بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة.وأشاد بالدعم الواسع الذي يستفيد منه الموقف الإفريقي المشترك من قبل عدد هام من الدول الأعضاء ومجموعات المصالح، وهو ما يمثل اعترافا يعزز صواب وسداد الطلب الإفريقي، ودعا إلى انتهاز فرصة التقدم المحقق إلى حد الآن من أجل التوصل إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وديمقراطية وفعالية وشفافية.