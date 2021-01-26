زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب منطقة الحدود السورية العراقية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:40 م
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة الحدود السورية العراقية وداخل الأراضي السورية.
وأوضح المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية، أن الزلزال وقع في الساعة (13:17 بالتوقيت المحلي)، وعلى مسافة 62 كيلومترا جنوب شرق مدينة الحسكة.
وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن الهزة حدثت على عمق حوالي 10-11 كم، وشعر بها سكان في كل من سوريا والعراق وجنوب تركيا.
وأوضح المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية، أن الزلزال وقع في الساعة (13:17 بالتوقيت المحلي)، وعلى مسافة 62 كيلومترا جنوب شرق مدينة الحسكة.
وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن الهزة حدثت على عمق حوالي 10-11 كم، وشعر بها سكان في كل من سوريا والعراق وجنوب تركيا.