وزير الطيران يكشف خطة العمل أثناء الطقس السيئ لتجنب تعطيل الرحلات

كشف محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنه حينما تسلم العمل في الوزارة كانت هناك موجة الطقس السيئ، خصوصا السيول التي ضربت مصر ما أثر على وضع المطارات.وأشار، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة اقتحمت هذا الملف واتخذت جميع إجراءات السلامة، ونجح الطيارون في عدم تعطيل الرحلات.وأكد أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات المصرية لفرق الطوارئ، لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات، وتم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران، لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولا بأول.وأوضح أن الوزارة استبقت ذلك بوضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة، كما تم شراء معدات وأجهزة لشفط المياه لمواجهة السيول والأزمات المناخية.وكشف أنه بمجرد الإعلان عن جائحة كورونا مع بدايات العام الماضي اتخذت وزارة الطيران المدني عدة تدابير وقرارات هامة للحد من تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على قطاع الطيران، أهمها تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات المصرية وتسيير العديد من الرحلات لعودة المصريين العالقين من ووهان فور انتشار الفيروس بالصين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات المصرية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية.وأضاف أنه جاء تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مصر بداية من 19 مارس الماضي وحتي أول يوليو الماضي، ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضى اتخذت وزارة الطيران المدنى حزمة من القرارات تشجيعاً لحركة الطيران والسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر.