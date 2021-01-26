قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن حاجتها لشغل 8 وظائف قيادية شاغرة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومدير عام والموضحة فيما بعد طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهي: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافى، وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية،وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الوادى الجديد، وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة.ويشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء الاشتراطات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي وهي: مؤهل عال مناسب للوظائف يتوافق مع طبيعة عمل كل وظيفة عدا مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية يتطلب خبرة فى مجال السينما، قضاء مدة بينية قدرها سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، الإلمام بالقوانين واللوائح ونظم العمل بالجهاز الإداري للدولة، اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة العليا، القدرة على القيادة والتوجيه، الإلمام بعلوم الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.على من يرغب التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 أ شارع أمين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور الثامن فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان (من 24 يناير 2021 إلى 23 فبراير 2021) لا يحتسب فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو بعد الموعد.يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، موضحا به اسم الوظيفة ومرفقا به كراسة الترشيح بعد استيفائها وسيرة ذاتية وبيان حالة وظيفية معتمد "للعاملين بالجهاز الإداري للدولة" موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعة عليه والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها وغيرها، أما بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتم تقديم ما يفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من أصل +6 نسخ + أسطوانة مدمجة مدون عليها أبرز الإنجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4 × 6، ولا يحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية.