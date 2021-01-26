رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف احتفلت قصور الثقافة بعيد الشرطة في المحافظات؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:26 م
قصور الثقافة بعيد
قصور الثقافة بعيد الشرطة في المحافظات
جمال عاشور
طباعة
شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة جموع المصريين، في احتفالاتهم بعيد الشرطة، التي مرت أمس، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في الفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات.

وأقيم بفرع ثقافة المنيا، محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن وتدرجه فى الاحتياجات الإنسانية" قدمها د. خالد أبو الفتوح كبير مقدمى القناة السابعة عن أعياد الشرطة و٢٥ يناير.

ونفذ بيت ثقافة جاهين بالمحافظة ذاتها ورشة فنية عن احتفالات الشرطة وتصميم عن عيد الشرطة 69 مع الفنانة هبة مصطفى عزت.

كما أقام قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى"، حاضرها الدكتور بهاء الدين ذكريا.

وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "التحولات الإجتماعية بعد ثورة ٢٥ يناير" حاضرها حماده عبد الرحمن تناول فيها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت لقيام ثورة يناير ومدى تحقيق الثورة لأهدافها وأسباب قيام ثورة ٣٠ يونيو.

وتواصل قصور الثقافة على مدار الشهر الجاري الاحتفالات بأعياد الشرطة في كافة الفروع المختلفة، لزرع حب المواطنة والانتماء في قلوب الأطفال من الصغر، لمناهضة العنف والتطرف، والأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا