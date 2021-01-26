كيف احتفلت قصور الثقافة بعيد الشرطة في المحافظات؟

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة جموع المصريين، في احتفالاتهم بعيد الشرطة، التي مرت أمس، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في الفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات.وأقيم بفرع ثقافة المنيا، محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن وتدرجه فى الاحتياجات الإنسانية" قدمها د. خالد أبو الفتوح كبير مقدمى القناة السابعة عن أعياد الشرطة و٢٥ يناير.ونفذ بيت ثقافة جاهين بالمحافظة ذاتها ورشة فنية عن احتفالات الشرطة وتصميم عن عيد الشرطة 69 مع الفنانة هبة مصطفى عزت.كما أقام قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى"، حاضرها الدكتور بهاء الدين ذكريا.وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "التحولات الإجتماعية بعد ثورة ٢٥ يناير" حاضرها حماده عبد الرحمن تناول فيها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت لقيام ثورة يناير ومدى تحقيق الثورة لأهدافها وأسباب قيام ثورة ٣٠ يونيو.وتواصل قصور الثقافة على مدار الشهر الجاري الاحتفالات بأعياد الشرطة في كافة الفروع المختلفة، لزرع حب المواطنة والانتماء في قلوب الأطفال من الصغر، لمناهضة العنف والتطرف، والأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الإرهابية.