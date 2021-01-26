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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عامل وسيدة متهمين بسرقة شركة في قصر النيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:38 م
حبس عامل
حبس عامل
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة قطع غيار للسيارت.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعاملة بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المفاتيح الأصلية للشركة، وأضافت العاملة أنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالاحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة المجنى عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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