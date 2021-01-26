السعودية تسجل 223 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 366 ألفا و807 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 203 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 358 ألف و340 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.359 حالة منذ بداية الجائحة.