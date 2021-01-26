مايا مرسى: إيمان الإرادة السياسية أسهم فى النهوض بالمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للتشاور حول تطوير الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية، الذي نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمشاركة سوزان ميخائيل، المدير الإقليمي للمكتب، وممثلين عن المكتب الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ولفيف من الوزراء.وهنأت مايا مرسي، سوزان ميخائيل على توليها منصب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وشكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم المجلس القومي للمرأة في مصر.وأشارت إلى أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وكان في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، مشيرة إلى أن إيمان الإرادة السياسية بقضية المرأة عامل قوي وأساسي للنجاح في أجندة العمل المعنية بالنهوض بالمرأة.وأوضحت أن مصر دولة محظوظة بوجود مقرات المكتب الإقليمي والقطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، وهو بمثابة دعم من المنطقة.واقترحت بعض الموضوعات المهمة لتضمينها والتركيز عليها بالخطة، ومنها ضرورة التركيز على الأولويات الوطنية لكل دولة من الدول العربية، ومزيد من العمل على الخطط الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وإظهار النماذج الإيجابية والمثل العليا من خلال التشريعات والإجراءات الملموسة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخص تطوير الدراسات وتنفيذ المبادرات الطموحة بهدف إشراك الرجال والشباب، داعية إلى تنفيذ مزيد منها مما يدعم الجهود نحو تمكين المرأة، إلى جانب دور الهيئة في تنفيذ الأفلام واستخدام الفن في التوعية بقضايا المرأة.وأوضحت أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية، بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات، ونجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.وانضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.