لاحتواء تفشي كورونا.. النرويج تلغي مناورتين عسكريتين

قالت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء إنها ألغت مناورتين عسكريتين بمشاركة قوات من حلف شمال الأطلسي بشكل أساسي في منطقة القطب الشمالي وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.وقال وزير الدفاع فرانك باكي- ينسن في مؤتمر صحفي إنه كان من المقرر أن يشارك نحو 3400 جندي أجنبي في مناورتي رين آي وجوينت فايكنج، بينهم ما يزيد قليلا على ألف جندي أمريكي وقرابة ألفبريطاني.وكونها العضو الواقع في أقصى شمال أوروبا بحلف شمال الأطلسي ولها حدود مشتركة مع روسيا، فإن النرويج تدرب قواتها بانتظام إلى جانب قوات الحلف لإعدادهم لأي حرب يمكن أن تحدث في الشتاء.