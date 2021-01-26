الصحة: تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة العزل المنزلى فى 10 محافظات

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، تم تطبيقها في 10 محافظات تشمل "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، الشرقية، والدقهلية، والاسكندرية، وكفرالشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة"، لافتة إلى أنه جارٍ تطبيق المبادرة في باقى المحافظات، ومن المقرر الانتهاء من تطبيقها بالجمهورية منتصف فبراير المقبل.وأشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.