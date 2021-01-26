الكويت تسجل 505 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 505 حالات جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 162282 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية في بيان، اليوم، إنه تم تسجيل 537 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين في الكويت إلى 155.303 حالة، كما سجلت الكويت 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 957 حالة منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 8426 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و479 ألفًا و530، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 6022 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 49.