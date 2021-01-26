محافظ كفرالشيخ: افتتاح مركز الأورام وطريق دسوق يونيو المقبل

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح مركز الأورام، بالإضافة لطريق كفرالشيخ دسوق المزدوج "المرحلة الأولى"، كهديتين من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن مدينة كفرالشيخ ستشهد تطوير الأسواق العشوائية، ومنها سوق ميت علوان، وسوق سيدي مبارك ومنطقة الحكر الوسطاني، وسيتم توفير أماكن للباعة الجائلين.جاء ذلك خلال جلسة مجلس عمداء الكليات بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.وقال محافظ كفرالشيخ إن المحافظة تعمل على توفير متنفس جديد للمواطنين، فتم الاتفاق مع الشركة الوطنية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لتطوير الاستاد، كمشاركة مجتمعية على إنشاء حديقة مركزية على مساحة كيلو في المنطقة التي تمت تغطيتها من ميدان الملك عبدالله باتجاه موقف كفرالشيخ الجديد للنقل الجماعي، وستضم ألعابا للأطفال ومساحات خضراء، وفرص عمل للشباب كمتنفس مجاني.وأكد محافظ كفرالشيخ أن المدرسة الدولية الحكومية للغات الواقعة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا تم الانتهاء منها، وستكون من الحضانة حتى الثانوية العامة، كما سيتم إنشاء مجمع مدارس للغات بجوار مدرسة سخا الحالية، وسيتم دمج المدرستين لتضم ملاعب ومساحات خضراء إضافة لقبول الطلاب من الابتدائي للثانوي.