«الصحة» تشرح أعراض الإصابة بالاكتئاب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالاكتئاب، لافتة إلى أنها تتمثل في فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة، والإرهاق المستمر، والحزن المستمر، مع استمرار تلك الأعراض لفترة لا تقل عن أسبوعين.وأشارت إلى وجود أعراض أخرى تتمثل في عدم تناول الطعام بشكل متوازن، وقلة المشاركة الاجتماعية، وقلة الثقة بالنفس، والإحساس بالذنب، واضطراب النوم، وضعف التركيز.وأوضحت أنه للتواصل مع فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠ - ٠٢٢٠٨١٦٨٣١.